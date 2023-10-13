В прифронтовом госпитале медики достали хвостовик мины из ноги бойца

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Во время сверхсложной операции в прифронтовом госпитале из тела раненого бойца врачи достали хвостовик мины. При этом украинскому солдату удалось спасти ногу!", - отмечают в Генштабе.

Фото: Генштаб ВСУ

Отмечается, что обломок повредил магистральные сосуды ноги.

Пока самочувствие бойца стабильно. Специалисты медицинских сил готовят его для дальнейшей эвакуации.

Спасибо каждому, кто стоит на страже жизни и здоровья наших Защитников и Защитниц!