В прифронтовом госпитале медики достали хвостовик мины из ноги бойца
Врачи прифронтового госпиталя провели сверхсложную операцию, достав хвостовик мины из ноги раненого на фронте бойца. При этом ногу удалось спасти
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Во время сверхсложной операции в прифронтовом госпитале из тела раненого бойца врачи достали хвостовик мины. При этом украинскому солдату удалось спасти ногу!", - отмечают в Генштабе.
Фото: Генштаб ВСУ
Отмечается, что обломок повредил магистральные сосуды ноги.
Пока самочувствие бойца стабильно. Специалисты медицинских сил готовят его для дальнейшей эвакуации.
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