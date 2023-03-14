Об этом заявил так называемый прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

"Был установлен факт подготовки теракта по делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - рассказал он на пресс-конференции.

14 февраля в Бендеры на переговоры с так называемым президентом "ПМР" Вадимом Красносельским приезжал глава ОБСЕ Буяр Османи. Приднестровские "журналисты" отмечают, что в делегации было 20 человек, в том числе спецпредставитель из Приднестровья Томас Хартинг, глава миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.