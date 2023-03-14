В Приднестровье снова заявили о предотвращении "теракта": на этот раз - против делегации ОБСЕ
В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике", которую контролирует Россия, снова заявили о предотвращении "теракта", на этот раз - против делегации ОБСЕ
Об этом заявил так называемый прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.
"Был установлен факт подготовки теракта по делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - рассказал он на пресс-конференции.
14 февраля в Бендеры на переговоры с так называемым президентом "ПМР" Вадимом Красносельским приезжал глава ОБСЕ Буяр Османи. Приднестровские "журналисты" отмечают, что в делегации было 20 человек, в том числе спецпредставитель из Приднестровья Томас Хартинг, глава миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.
- 9 марта непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" заявила о предотвращении попытки убийства ее "президента" Вадима Красносельского якобы по указанию СБУ. Украина опровергла свою причастность.
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