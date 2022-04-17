В Приднестровье РФ провела проверку боеспособности трёх мотострелковых бригад. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб ВСУ распространил в Facebook.



"Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил РФ имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов. В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновение, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого и питания", - говорится в сообщении.



На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.



На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.



На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.



На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.



На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей федеральной службы безопасности РФ, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.



"На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются их военным командованием", - заявили в ВСУ.



На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника.



Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.





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