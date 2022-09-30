В Приднестровье осудили активиста за критику войны России против Украины
Тираспольский режим осудил первого человека за откровенную критику войны в Украине
Об этом сообщила молдавская правозащитная организация Promo-Lex.
Виктора Плешканова, который критиковал вторжение российских войск в Украину, а также вывешивал украинский флаг в окне своего дома, обвинили в "подстрекательстве к экстремизму".
Суд над активистом проходил в закрытом режиме. Как утверждают правозащитники, Плешканов находится в СИЗО № 10 в городе Тирасполь. К материалам дела не имеют доступа, ни родственники, ни защитник.
- 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что Москва будет считать нападением на РФ какие-либо действия, в которых увидит угрозу для "миротворцев" в Приднестровье. В ответ министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску 1 сентября вызвал в министерство временно поверенного по делам России в Молдове.
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