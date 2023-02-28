В Приднестровье объявили военные сборы для мужчин

Об этом заявило так называемое министерство обороны непризнанной республики.

В сборах примут участие мужчины до 55 лет, которые могут проходить военную службу. Заявляется, что участвовать может каждый желающий после прохождения медосмотра.

Также отмечается, что участников будут снабжать продовольствием и выделят места для проживания. За прохождение сборов оккупационные власти обещают денежное вознаграждение.