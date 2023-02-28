В Приднестровье объявили военные сборы для мужчин
В оккупированном Приднестровье объявили о проведении трехмесячных военных сборов для мужчин, которые начнутся 1 марта
Об этом заявило так называемое министерство обороны непризнанной республики.
В сборах примут участие мужчины до 55 лет, которые могут проходить военную службу. Заявляется, что участвовать может каждый желающий после прохождения медосмотра.
Также отмечается, что участников будут снабжать продовольствием и выделят места для проживания. За прохождение сборов оккупационные власти обещают денежное вознаграждение.
- 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
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