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В Приднестровье объявили военные сборы для мужчин

28 февраля, 2023 вторник
20:05
Мир Приднестровье

В оккупированном Приднестровье объявили о проведении трехмесячных военных сборов для мужчин, которые начнутся 1 марта

Об этом заявило так называемое министерство обороны непризнанной республики.

В сборах примут участие мужчины до 55 лет, которые могут проходить военную службу. Заявляется, что участвовать может каждый желающий после прохождения медосмотра.

Также отмечается, что участников будут снабжать продовольствием и выделят места для проживания. За прохождение сборов оккупационные власти обещают денежное вознаграждение.

  • 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
Преднестровье
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