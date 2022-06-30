В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракты с ВС РФ, - разведка
СМИ, центры занятости и местные предприятия в Приднестровье агитируют мужчин подписывать контракты с вооруженными силами России
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"На территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды ВС РФ. Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются через почтовые ящики и размещены в местах общего пользования", - сообщают в ГУР.
Кроме того, на службу агитируют и у центра занятости и на местных предприятиях: "При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора работников к прохождению военной службы по контракту агитируют. С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы".
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