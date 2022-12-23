В приближающиеся праздники российские террористы могут вновь активизироваться, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что российские террористы могут нанести ракетные удары во время праздников
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга", - заявил президент Украины.
По словам Зеленского, Украина готовится к следующему году.
"Провел сегодня Ставку – как всегда, предметно. Готовим ближайшие месяцы и в целом следующий год. Задачи наши – неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом. Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста - видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике", - говорится в обращении президента Украины.
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