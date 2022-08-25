В Приазовском в Запорожье взорвали штаб, где оккупанты готовились к псевдореферендуму, - мэр Мелитополя
В поселке Приазовское Запорожской области взорвали штаб российских оккупантов, где они готовились выдавать паспорта и организовывали псевдореферендум. Также Иван Федоров подтвердил, что коллаборант Иван Сушко скончался
Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Силы сопротивления продолжают не просто намекать, а взрывчато заявлять оккупантам, что им здесь не рады. Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте".
В подтверждение этому сегодня ночью взорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта", - написал мэр Мелитополя.
Кроме того, Федоров в Медиацентре подтвердил ликвидацию коллаборанта Ивана Сушка, отвечавшего за проведение псевдореферендума в Михайловском районе.
"Стоит отметить, что это близкий человек к основному гауляйтеру в Запорожской области Евгению Балицкому, он лично его назначал. Пока четко нельзя сказать, это зачистка россиян или работа наших партизан", - подчеркнул мэр Мелитополя.
Напомним, 24 августа появилась информация о том, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль псевдоглавы поселка Ивана Сушко. Гауляйтер погиб.
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