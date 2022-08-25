Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Силы сопротивления продолжают не просто намекать, а взрывчато заявлять оккупантам, что им здесь не рады. Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте".

В подтверждение этому сегодня ночью взорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта", - написал мэр Мелитополя.

Кроме того, Федоров в Медиацентре подтвердил ликвидацию коллаборанта Ивана Сушка, отвечавшего за проведение псевдореферендума в Михайловском районе.

"Стоит отметить, что это близкий человек к основному гауляйтеру в Запорожской области Евгению Балицкому, он лично его назначал. Пока четко нельзя сказать, это зачистка россиян или работа наших партизан", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Напомним, 24 августа появилась информация о том, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль псевдоглавы поселка Ивана Сушко. Гауляйтер погиб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb