В президентство Порошенко украинскую армию отстроили почти с нуля, – историк Ярослав Грицак

Об этом доктор исторических наук, доктор Ярослав Грицак поведал в интервью "Радио Свобода".

Историк отметил, что способность украинцев к сопротивлению, победы в оборонных битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков, провал путинского блицкрига стали неожиданностью не только для кремля, но и для западных стран, которые до начала войны поставляли оружие ВСУ в незначительных масштабах, поскольку считали, что оно скоро попадет в руки российской армии.

Историк добавляет, что новая украинская армия была создана практически с нуля с 2014 года, во время президентства Порошенко.

"После того как Украина стала независимым государством, мы наивно надеялись, что наша история войн и революций осталась в прошлом. Считалось, что Украина должна двигаться в том же направлении, что и Запад, то есть к постепенной демилитаризации. Украинская армия была создана, она участвовала в международных миротворческих акциях, и общее впечатление было положительным. Высшей точки демилитаризации Украина достигла в правление Януковича – в результате как его решений, так и активной инфильтрации в высшие органы власти пророссийских сил", – объясняет Грицак.

Он констатирует: на момент аннексии Крыма Украина оказалась фактически без армии и ситуацию спасали волонтеры и гражданское общество.

"Украинская армия была создана практически с нуля во время правления Порошенко – в этом его неоспоримая заслуга. Что очень важно: за 8 лет от начала российской агрессии 2014 года она приобрела ценный боевой опыт. Приход к власти Зеленского в 2019 году, казалось, вернет эти процессы назад. К счастью, этого не произошло. И оказалось, к удивлению многих, что на момент начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года в Украине существует сильная и профессиональная армия", - говорит профессор Грицак.

Историк считает, что главная причина, которой, к счастью, не видит и не понимает Путин, – глубокая трансформация украинского общества за последние 30 лет.

"Главное достижение 30 лет независимости – в Украине возникла новая политическая нация с демократией, постоянной сменой элит и новым поколением, новой армией. Путин грозит это уничтожить. Парадокс заключается в том, что своей агрессией он сжигает все то советское, что еще сохранилось в Украине, вместе с советским вооружением и советским стилем ведения войны. В результате украинская армия все больше отвечает стандартам НАТО", - подчеркнул профессор.

"Конечно, триумфализм – вещь опасная. Эта война надолго, а ее цена для Украины уже очень высока. Но боевой дух высок, как и уровень доверия общества к армии и сильное желание помочь ей. При таких условиях Путин может нанести Украине большой ущерб, но победить ее невозможно", – резюмировал Ярослав Грицак.

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