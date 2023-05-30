В предстоящие недели состоится расширение авиационной коалиции, который будет предусматривать поставки не только F-16 Украине, - эксперт Defense Express Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что Украина получит истребители Eurofighter
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вопрос истребителей Eurofighter возник после того, как приняли политическое решение по F-16. В следующие недели состоится процесс расширения авиационной коалиции, который будет предусматривать поставки не только F-16 Украине, но и поставки Eurofighter от нескольких стран. Возможно, будут дожиматься Швецию, чтобы она наконец-то приняла решение по истребителям JAS 39 Gripen", - пояснил Киричевский.
По словам эксперта, истребители Eurofighter и Gripen могут быть лучше самолетов F-16.
"Если вскоре удастся собрать 40 боеспособных F-16 – это хорошо, но этого недостаточно. Из-за того, что этих самолетов хватит только на одно из операционных направлений, а их у нас пять, и нужно еще искать самолеты. Истребители Eurofighter и Gripen могут быть лучше, чем F-16. Потому что на эти самолеты можно поставить ракету Meteor класса "воздух - воздух", которая может бить на дальность 200 км", - подчеркнул Киричевский.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 продлится несколько месяцев.
- На встрече в "Рамштайне" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны.
- 30 мая в Der Spiegel написали, что после массовых обстрелов Киева Украина хочет истребители Eurofighter.
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