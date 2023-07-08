В Представительстве ЕС назвали шаги, которые Украине необходимо предпринять для вступления в Европейский Союз

Об этом сообщает корреспондентка Эспрессо Валерия Пашко.

"Выполнение украинской "домашней работы" (прим. - рекомендация Еврокомиссии) в части европейской интеграции - это одно из чудес в этой войне. Администрирование, политический класс работает. Парламент проводит заседание и принимает законы и имеет достаточно хороший прогресс в выполнении 7 рекомендаций, которые выдвинул ЕС после предоставления Украине статуса кандидата на вступление. В конце июня Комиссия дала оценку их выполнению, где отметила прогресс по всем пунктам", - заявил Матти Маасикас на художественном пленэре "Культурная мозаика".

Глава Представительства ЕС в Украине назвал шаги, которые Украине необходимо предпринять для вступления в ЕС

"Несколько вещей еще нужно сделать, такие как возобновление э-декларирования имущества чиновников, установление процедуры отбора судей Конституционного суда, определение политически значимых лиц в контексте противодействия отмыванию денег. У нас хорошее сотрудничество и очень тесные дискуссии с украинскими властями о том, как завершить выполнение этих рекомендаций. И если все будет сделано, тогда в октябре будет положительная оценка, что, возможно, откроет путь к следующим шагам. Следующим логичным шагом должно быть открытие переговоров о вступлении", - сказал Маасикас.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВСП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

4 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании относительно инициативы Украины на вступление в ЕС и НАТО.

В этот же день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая.