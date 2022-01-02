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В преддверии визита Навального в Томск, где его отравили "Новичком", в отеле сменили всю охрану, - ФБК

2 января, 2022 воскресенье
19:54
Мир

За два дня до того, как российский оппозиционер Алексей Навальный заселился в томскую гостиницу Xander, где он был отравлен "Новичком", там сменилась вся команда охраны

Об этом изданию The Insider со ссылкой на данные "информаторов" рассказала сотрудница отдела расследований основанного Навальным негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Мария Певчих, передает Еспресо.TV.

"За два дня до нашего приезда, в гостинице полностью сменилась команда безопасности и охранников. И в то время, когда мы там останавливались, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди, то есть наш источник не знает кто это. Он только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело так, как будто наняли новый ЧОП. А мы теперь понимаем, что это был далеко не новый ЧОП, а это ФСБ. И они не то чтобы выкрали записи с камер, там изначально система была выстроена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала отеля", - отметила Певчих.

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Когда самолет с Навальным приземлился в Омске, его помощники вернулись в номер в томском отеле, чтобы забрать возможные доказательства. Тем временем журналисты выяснили, что полиция изъяла из гостиницы все серверы системы видеонаблюдения и технику, обеспечивавшую доступ к ней.

Справка

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших Навального "Новичком". Как выяснилось, отравление в Томске было уже не первой попыткой, за два месяца до этого те же ФСБшники покушались на оппозиционера в Калининграде и едва не убили Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении сыграло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

Позже были опубликованы показания Константина Кудрявцева, который пообщался с Алексеем Навальным (думая, что говорит с помощником Патрушева) и рассказал множество подробностей покушения. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный быстрой помощью, а также уточнил, что яд был нанесен на нижнее белье, причем в зачистке следов ФСБшникам помогли сотрудники транспортной полиции.


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расследование
ФСБ
Новичок
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