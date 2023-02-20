В преддверии визита Байдена в Киев США предупредили Россию о недопустимости провокаций
Накануне состоявшегося 20 февраля визита президента США Джо Байдена в Киев американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций
Об этом сообщает AP .
"Хотя западные зенитно-ракетные системы укрепили оборону Украины, этот визит стал редким случаем, когда президент США посещал зону конфликта, где США или их союзники не контролировали воздушное пространство. Белый дом не вдавался в подробности, но сказал, что "базовое общение с россиянами произошло для обеспечения разрешения конфликта "незадолго до визита Байдена, пытаясь избежать любых просчетов, которые могли бы привести две ядерные страны к прямому конфликту", - пишет издание.
Журналисты напомнили, что Вооруженные силы США не присутствуют в Украине, кроме небольшого отряда морских пехотинцев, охраняющих посольство в Киеве, что усложнило визит Байдена.
По данным СМИ, пока Байден был в Украине, из воздушного пространства Польши за Киевом следили американские разведчики.
Как пишет издание, Байден провел в украинской столице более пяти часов, встретившись с Зеленским в Мариинском дворце, почтив память погибших воинов Украины и встретившись с сотрудниками посольства США в охваченной войной стране.
- На Аллее смелости в Киеве установили памятную табличку Джо Байдену – в благодарность за помощь Украине.
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