Об этом сообщает AP .

"Хотя западные зенитно-ракетные системы укрепили оборону Украины, этот визит стал редким случаем, когда президент США посещал зону конфликта, где США или их союзники не контролировали воздушное пространство. Белый дом не вдавался в подробности, но сказал, что "базовое общение с россиянами произошло для обеспечения разрешения конфликта "незадолго до визита Байдена, пытаясь избежать любых просчетов, которые могли бы привести две ядерные страны к прямому конфликту", - пишет издание.

Журналисты напомнили, что Вооруженные силы США не присутствуют в Украине, кроме небольшого отряда морских пехотинцев, охраняющих посольство в Киеве, что усложнило визит Байдена.

По данным СМИ, пока Байден был в Украине, из воздушного пространства Польши за Киевом следили американские разведчики.

Как пишет издание, Байден провел в украинской столице более пяти часов, встретившись с Зеленским в Мариинском дворце, почтив память погибших воинов Украины и встретившись с сотрудниками посольства США в охваченной войной стране.