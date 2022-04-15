В преддверии "транспортного эмбарго" очереди российских и белорусских грузовиков на границе с ЕС доходят до 80 км

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что грузовики находятся в пробке более 40 км и ждут от 3 до 10 дней. Однако, как рассказал руководитель польского торгового органа для польских транспортных групп Ян Бучек, очередь на пограничном переходе Корощин с Беларусью достигла 80 км.

"Невозможно сделать так, чтобы белорусские и российские грузовики покинули территорию Польши до завтра", – сказал он.

Согласно данным Управления национальных доходов Польши, в пятницу утром на переходе "Коростей" грузовики ожидали 33 часа, а на более северном пункте пропуска "Бобровники" - 56 часов. Операторы перевозок сообщают также о очередях на пунктах пересечения границы в Литве и Латвии.

Поскольку таможенники тщательно проверяют транспортные средства, пересекающие границу, тысячи транспортных средств могут не успеть пересечь границу к северу и рискуют быть арестованными.

По оценкам Александра Куушинова, руководителя компании Gurtam, предоставляющей программное обеспечение для GPS-отслеживания автопарка, около 10 тысяч российских и белорусских транспортных средств до сих пор находятся в ЕС. "Эти машины не вернутся в Россию в ближайшие дни", – отметил он.

Бучек отметил, что около 3000 польских грузовиков в Беларуси и России рискуют разделить судьбу российских и белорусских грузовиков, ожидающих на границе.

"Мы должны искать безопасное решение, ведь любой агрессивный шаг Европы против российских и белорусских грузовиков на границе мгновенно вызовет возмездие нашим грузовикам, которые находятся в пути или возвращаются с таких рынков как Монголия, Казахстан и Узбекистан", - добавил он.

Напомним, запрет транзита автотранспорта из России и Белоруссии в страны Евросоюза содержится в пятом пакете санкций ЕС.

Сегодня же стало известно, что Беларусь в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд автотранспорта, зарегистрированного в ЕС.

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