Об этом Кулеба информирует в твиттере .

"Продолжая свой майский визит в Кигали, я разговаривал сегодня со своим руандийским коллегой и другом Винсентом Бируту о путях дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Украиной и Руандой. Мы также скоординировали позиции в преддверии новой сессии Генассамблеи ООН", - написал глава украинского МИД.

Также Кулеба по телефону обсудил шаги для углубления украинско-кенийского партнерства с Альфредом Мутуа.

"Украина приветствует лидерство Кении в решении климатических проблем на предстоящем Африканском климатическом саммите", - говорится в сообщении.

С министром иностранных дел Малави Нэнси Тембо Дмитрий Кулеба рассмотрел ряд двусторонних и международных вопросов.

"Мы сосредоточили внимание на путях развития украинско-малавийских отношений, в частности, в сфере продовольственной безопасности. Мы также обсудили предстоящую новую сессию Генеральной Ассамблеи ООН", подчеркнул министр иностранных дел Украины.