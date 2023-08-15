В преддверии сессии Генассамблеи ООН Кулеба обсудил партнерство с главами МИД Руанды, Кении и Малави
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные разговоры с главами МИД Руанды, Кении и Малави. Стороны согласовали свои позиции перед новой сессией Генеральной Ассамблеи ООН
Об этом Кулеба информирует в твиттере .
"Продолжая свой майский визит в Кигали, я разговаривал сегодня со своим руандийским коллегой и другом Винсентом Бируту о путях дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Украиной и Руандой. Мы также скоординировали позиции в преддверии новой сессии Генассамблеи ООН", - написал глава украинского МИД.
Также Кулеба по телефону обсудил шаги для углубления украинско-кенийского партнерства с Альфредом Мутуа.
"Украина приветствует лидерство Кении в решении климатических проблем на предстоящем Африканском климатическом саммите", - говорится в сообщении.
С министром иностранных дел Малави Нэнси Тембо Дмитрий Кулеба рассмотрел ряд двусторонних и международных вопросов.
"Мы сосредоточили внимание на путях развития украинско-малавийских отношений, в частности, в сфере продовольственной безопасности. Мы также обсудили предстоящую новую сессию Генеральной Ассамблеи ООН", подчеркнул министр иностранных дел Украины.
- Президент Владимир Зеленский поручил выработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины.
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