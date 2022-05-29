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В преддверии саммита страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго для России

29 мая, 2022 воскресенье
21:23
Экономика

Правительства Европейского Союза 29 мая не смогли договориться по эмбарго на российскую нефть, но продолжат переговоры утром 30 мая, чтобы успеть заключить соглашение до саммита ЕС

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что переговоры о нефтяном эмбарго продолжались в течение месяца и лидеры стремились достичь соглашения на саммите. Чтобы выйти из тупика, Европейская комиссия предложила, чтобы запрет распространялся только на российскую нефть, ввозимую в ЕС танкерами. Это позволило бы Венгрии, Словакии и Чехии еще некоторое время получать российскую нефть через нефтепровод Дружба, пока не станут доступны альтернативные поставки.

Дипломаты сообщили, что Будапешт поддерживает это предложение, но переговоры остановились на финансировании инициативы Венгрии, желающей увеличить мощность нефтепроводов из Хорватии и перевести свои нефтеперерабатывающие заводы с российской нефти марки Urals на нефть Brent.

Reuters пишет, что предложенные санкции по импорту нефти являются частью шестого пакета санкций Европейского Союза против России из-за ее вторжения в Украину. Пакет включает в себя отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от системы обмена сообщениями SWIFT, запрет российских вещателей в ЕС и наложение индивидуальных санкций и запрет въезда для россиян.

В Евросоюзе верят, что консенсуса по эмбарго на нефть из РФ удастся достичь до саммита ЕС 30-31 мая.

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