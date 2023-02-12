В преддверии Рамштайна Резников и Остин обсудили поставки ПВО и артиллерии для Украины
В преддверии следующей встречи формата "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин и его коллега Алексей Резников говорили по телефону: речь шла о ПВО и артиллерии для ВСУ
Об этом проинформировал представитель Пентагона Пэт Райдер.
Как утверждается, министры обороны Ллойд Остин и Алексей Резником говорили по телефону о приоритетах деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на следующей неделе в Брюсселе. В частности, говорилось о противовоздушной обороне и артиллерии для ВСУ.
Министр Резников сообщил коллеге о динамике боев на фронте в Украине, а также обсуждалась важность скорейшей поставки помощи, анонсированной на прошедшем заседании в Рамштайне.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
- Позже заместитель руководителя ОП Андрей Себига сообщил, что следующее заседание в формате "Рамштайн", запланированное на середину февраля, будет авиационным.
- Новая встреча партнеров Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
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