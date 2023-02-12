Об этом проинформировал представитель Пентагона Пэт Райдер.

Как утверждается, министры обороны Ллойд Остин и Алексей Резником говорили по телефону о приоритетах деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на следующей неделе в Брюсселе. В частности, говорилось о противовоздушной обороне и артиллерии для ВСУ.

Министр Резников сообщил коллеге о динамике боев на фронте в Украине, а также обсуждалась важность скорейшей поставки помощи, анонсированной на прошедшем заседании в Рамштайне.