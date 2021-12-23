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В преддверии праздников Швеция ужесточит карантинные ограничения для туристов

23 декабря, 2021 четверг
11:05
Мир

С 28 декабря из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" в Швеции вступят в силу новые правила въезда для иностранцев

Об этом пишет The Local.

Согласно новым правилам, даже вакцинированные туристы должны будут давать отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 48 часов до прибытия в Швецию.

Это требование касается взрослых и детей от 12 лет, независимо от того, прибывают они из скандинавских стран, государств-членов ЕС или Европейской экономической зоны.

По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, проживающие в Швеции иностранцы и граждане страны не должны показывать негативный тест на коронавирус при въезде.

На пресс-конференции 21 декабря, когда шведское правительство впервые уведомило о намерениях ввести обязательный негативный тест для въезда в страну, Магдалена Андерссон отметила, что потребуют ПЦР-тест вместо теста на антиген.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Швеция усилит карантин и ограничит сообщение с соседними странами из-за вспышки COVID-19.

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