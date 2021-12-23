В преддверии праздников Швеция ужесточит карантинные ограничения для туристов
С 28 декабря из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" в Швеции вступят в силу новые правила въезда для иностранцев
Об этом пишет The Local.
Согласно новым правилам, даже вакцинированные туристы должны будут давать отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 48 часов до прибытия в Швецию.
Это требование касается взрослых и детей от 12 лет, независимо от того, прибывают они из скандинавских стран, государств-членов ЕС или Европейской экономической зоны.
По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, проживающие в Швеции иностранцы и граждане страны не должны показывать негативный тест на коронавирус при въезде.
На пресс-конференции 21 декабря, когда шведское правительство впервые уведомило о намерениях ввести обязательный негативный тест для въезда в страну, Магдалена Андерссон отметила, что потребуют ПЦР-тест вместо теста на антиген.
- Напомним, ранее сообщалось, что Швеция усилит карантин и ограничит сообщение с соседними странами из-за вспышки COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.56Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное