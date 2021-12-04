В преддверии переговоров Путина и Байдена в Украине запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьРпір

Об этом сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в facebook.

"Никто не заставит украинцев принять ультиматум Кремля. "Мира" на условиях России все равно не будет - даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует - #УкраїнціЧинитимутьОпір российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!", - написал Омелян.

Он напомнил, что в ближайшие дни состоятся переговоры Джо Байдена и Путина. "Путин в ультимативной форме требует сдачи Украины, иначе угрожает войной. Давайте продемонстрируем Путину и миру, что украинцы не будут торговать суверенитетом".

Запускаем кампанию "УкраїнціЧинитимутьОпір". Размести свое фото с хештегами #УкраїнціЧинитимутьОпір #UkrainiansWillResist #Putin #Biden и текстом на украинском и английском. Пусть этот жест рукой будет нашим многомиллионным ответом на ультиматумы Путина", - призвал Омелян.

На его призыв активно откликнулись пользователи Facebook.

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