Об этом сообщило издание "Новости-Грузия".

По его словам, "власть России, которая испытывает проблемы с мобилизацией, и так закроет границу с 28 числа". "Поэтому этот вопрос вообще уже не будет актуален", – добавил депутат.

Кроме того сообщается, что Давитуилани утверждает, что прибывающие в Грузию потоки россиян "полностью находятся под контролем" и на этом этапе и "в таком объеме пока не представляют опасности", а впуская граждан РФ, Грузия помогает Украине.

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"В чем логика, чтобы не пускать людей из России, которые не хотят идти на передовую фронта? То есть, дать режиму в России возможность пустить их на поле боя и навредить Украине? Мы ведь должны помочь Украине выиграть войну, соответственно, в наших интересах, если это не навредит нашим интересам, то мы примем тех, кто не хочет туда ехать", – сказал он.