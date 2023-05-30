В правящей партии Грузии заявили, что будут рассматривать санкции против РФ тогда, когда страна станет частью ЕС
Представитель правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что вопрос о санкциях против РФ будет поднят тогда, когда Грузия станет частью ЕС
Об этом пишет Грузия-Online .
Он подчеркнул, что тогда же будет подниматься вопрос о целесообразности авиасообщения с РФ. По его словам, когда Грузия вступит в Евросоюз, то будет принимать решения, отвечающие общеевропейским интересам.
"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда будем иметь статус и станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, отвечающие общим интересам", - заявил Каладзе.
- Ранее президент Грузии Зурабишвили раскритиковала правительство , отметив, что оно "говорит на одном языке с Москвой".
- Также она говорила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ.
- Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил , что санкции против РФ нанесут крах экономике Грузии, а также обвинил мировое сообщество в том, что оно не ввело ограничений против России во время войны в Грузии в 2008-м.
- Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский передал главе министерства экономики страны Левану Давиташвили официальный демарш от имени 27 государств Европейского Союза за возобновление авиасообщения с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное