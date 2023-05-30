Об этом пишет Грузия-Online .

Он подчеркнул, что тогда же будет подниматься вопрос о целесообразности авиасообщения с РФ. По его словам, когда Грузия вступит в Евросоюз, то будет принимать решения, отвечающие общеевропейским интересам.

"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда будем иметь статус и станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, отвечающие общим интересам", - заявил Каладзе.