В правительстве Венгрии нашли оправдание встречи Орбана с Путиным
Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в среду попытался ответить на критику встречи своего шефа Виктора Орбана с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным в Китае.
Свои ответы Гуйяш предоставил венгерскому телеканалу ATV.
Руководитель аппарата Орбана прокомментировал критику со стороны посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, заявившего, что венгерский премьер "решил стоять с мужем, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине".
"Если вспомнить предыдущие годы, то вы увидите там встречи – много встреч между Джо Байденом и президентом Путиным", – прокомментировал это Гуйяш и посоветовал посмотреть фотографии с этих встреч.
По замечанию журналиста ATV, что президенты США и России виделись только до российского полномасштабного вторжения в Украину, венгерское чиновник напомнил о важности "говорить о мире и необходимости положить конец российской агрессии".
"Именно это премьер-министр и делал, и другим я бы советовал поступать так же", – добавил он.
Гуйяш не дал прямого ответа на вопрос, почему Орбан на встрече с Путиным назвал агрессию против Украины российским пропагандистским термином "военная операция", а лишь напомнил, что официальная позиция Будапешта – осуждение войны и уважение к территориальной целостности Украины.
- 17 октября глава российских террористов Владимир Путин в Пекине встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, встречавшийся с главой Кремля.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".
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