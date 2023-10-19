В правительстве Венгрии нашли оправдание встречи Орбана с Путиным

Свои ответы Гуйяш предоставил венгерскому телеканалу ATV.

Руководитель аппарата Орбана прокомментировал критику со стороны посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, заявившего, что венгерский премьер "решил стоять с мужем, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине".

"Если вспомнить предыдущие годы, то вы увидите там встречи – много встреч между Джо Байденом и президентом Путиным", – прокомментировал это Гуйяш и посоветовал посмотреть фотографии с этих встреч.

По замечанию журналиста ATV, что президенты США и России виделись только до российского полномасштабного вторжения в Украину, венгерское чиновник напомнил о важности "говорить о мире и необходимости положить конец российской агрессии".

"Именно это премьер-министр и делал, и другим я бы советовал поступать так же", – добавил он.

Гуйяш не дал прямого ответа на вопрос, почему Орбан на встрече с Путиным назвал агрессию против Украины российским пропагандистским термином "военная операция", а лишь напомнил, что официальная позиция Будапешта – осуждение войны и уважение к территориальной целостности Украины.