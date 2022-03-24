В правительстве Великобритании озвучили составляющие нового пакета военной помощи Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение, обнародованное на сайте британского правительства, передает Эспрессо.TV .

Как отмечается, новый пакет поддержки будет включать в себя 6000 ракет, а также 25 миллионов фунтов стерлингов на финансовую поддержку украинских военных.

"Это более чем вдвое увеличивает оборонную летальную помощь, оказанную на сегодняшний день, и составляет более 10 000 ракет и является дополнением к 400 миллионам фунтов стерлингов, которые Великобритания выделила на гуманитарную и экономическую помощь на кризис", - говорится в релизе.

Кроме помощи украинской армии, Лондон предоставит дополнительные £4, млн для Всемирной службы BBC "для борьбы с дезинформацией в России и Украине, а также для новой финансовой и полицейской поддержки для расследования военных преступлений Международным уголовным судом".

"Владимир Путин уже терпит крах в Украине. Украинский народ продемонстрировал себя чрезвычайно храбрым и настойчивым в защите своей Родины перед лицом неспровоцированного наступления", – цитируются словам британского премьера Бориса Джонсона.

"Но мы не можем и не будем стоять в стороне, пока Россия разрушает украинские города. Соединенное Королевство будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя ее оборону, чтобы помочь им переломить ход этой борьбы", - добавил он.

Согласно заявлению, Великобритания уже предоставила Вооруженным силам Украины более 4000 единиц противотанкового оружия, включая системы легкого противотанкового оружия нового поколения: NLAW или Javelin. , шлемы и боевые ботинки".

Отметим, что другие страны НАТО предварительно озвучивали намерения предоставить Украине очередные пакеты военной помощи.

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