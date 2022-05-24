В правительстве Великобритании опровергли заявление о намерении предоставить военные корабли для сопровождения экспорта зерна из Украины, - The Guardian
Британская власть заявляет, что не рассматривает возможность отправки боевых кораблей в Черное море для содействия выходу судов с зерном из Одессы
Об этом сообщает газета The Guardian, со ссылкой на заявление спикера правительства Великобритании.
"Мы продолжим интенсивно работать с нашими международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины. Однако пока нет планов отправлять британские корабли в Черное море", - заявил представитель правительства Британии.
Накануне The Times сообщала , что, по ее данным, Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправления военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, по информации этой газеты, обсуждал создание такого "защитного коридора" из Одессы с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Согласно плану "военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обезопасить транспортировку жизненно важной продукции", пишет The Times.
Издание отметило, что в настоящее время Лондон ждет согласия со стороны США. Также идею должна поддержать Турция, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
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