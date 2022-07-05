Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Среди мировых религиозных лидеров Папа Римский Франциск занимает достаточно прогрессивную позицию. Он осудил войну и отдельные бесчеловечные действия, предпринимаемые российскими войсками в Украине. Папа Римский Франциск достаточно остро высказался относительно ракетного удара россиян по ТРЦ в Кременчуге. Да, он не очень быстро реагирует на зверства совершены россиянами. Однако следует учитывать его происхождение и возраст. Также возле него есть люди, которые оказывают большое влияние на его позицию", - пояснила Филиппович.

Религиовед отметила, что в правительстве Ватикана есть достаточно мощное пророссийское лобби.

"Папа Римский Франциск прислушивается к советам своего правительства. А в правительстве Ватикана далеко не все являются украинофилами. Одно время там достаточно активно поработали россияне. Поэтому в правительстве Ватикана есть мощное пророссийское лобби. И то, что за четыре месяца войны произошла определенная эволюция в взглядах и поведении Папы Римского является искренней правдой. В начале войны Папа Римский заявлял, что это локальный конфликт. Сейчас он полностью осознает, что это полномасштабная война", - добавила она.

22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.

6 апреля Папа Римский Франциск во время аудиенции в Ватикане осудил преступления россиян в Киевской области и развернул флаг Украины, который ему передали из Бучи

4 июля Папа Римский Франциск заявил, что после июльского визита в Канаду намерен побыстрее посетить Россию и Украину .



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