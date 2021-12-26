В правительстве сказали, когда начнут строить первый украинский автобан

Об этом в эфире государственного телеканала Дом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ .

"Есть первая дорога, которую мы рассматриваем как платную. Это дорога "Краковец – Львов – Броды – Ровно". Эта дорога будет платной. Но она имеет бесплатную альтернативу – трассу от Львова до пункта пропуска "Краковец"", – сообщил министр.



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"Я надеюсь, мы его за 2-3 месяца утвердим. После этого будем готовиться к концессионному конкурсу. Во втором полугодии 2022 года планируем провести концессионный конкурс и в идеале, пожалуй, в конце года начать первые работы", - добавил Кубраков.





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