В правительстве сказали, когда начнут строить первый украинский автобан
Строительство первого в Украине автобана планируется начать в конце 2022 года
Об этом в эфире государственного телеканала Дом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ .
"Есть первая дорога, которую мы рассматриваем как платную. Это дорога "Краковец – Львов – Броды – Ровно". Эта дорога будет платной. Но она имеет бесплатную альтернативу – трассу от Львова до пункта пропуска "Краковец"", – сообщил министр.
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Относительно автобана - специалисты завершают подготовку технико-экономического обоснования.
"Я надеюсь, мы его за 2-3 месяца утвердим. После этого будем готовиться к концессионному конкурсу. Во втором полугодии 2022 года планируем провести концессионный конкурс и в идеале, пожалуй, в конце года начать первые работы", - добавил Кубраков.
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