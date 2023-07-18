В правительстве РФ заявили, что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей
Строительство дополнительного моста, который необходим для ремонта Крымского моста, продлится два месяца, в целом ремонт будет стоить до 1,3 млрд рублей
Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает "Коммерсант".
Восстановление Крымского моста, по предварительным данным, обойдется в 1-1,3 млрд рублей, заявил вице-премьер.
"Уже вчера начали перекидывание труб, металлоконструкций из Тольятти. Через два месяца мы его построим", - рассказал вице-премьер во время "Открытого диалога" с российскими сенаторами. Временный мост будет длиной 250 метров, потому что с моря подойти к повреждениям невозможно.
В настоящее время движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме. По словам Марата Хуснуллина, двустороннее движение с одной стороны Крымского моста будет запущено до 15 сентября, с другой – до 1 ноября.
Запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности, сообщил он.
Взрыв на Крымском мосту: что произошло
Взрывы на Крымском мосту прогремели под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о двух погибших.
Служба безопасности Украины заявила , что все детали взрыва на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.
А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца будто бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.
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