Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает "Коммерсант".

Восстановление Крымского моста, по предварительным данным, обойдется в 1-1,3 млрд рублей, заявил вице-премьер.

"Уже вчера начали перекидывание труб, металлоконструкций из Тольятти. Через два месяца мы его построим", - рассказал вице-премьер во время "Открытого диалога" с российскими сенаторами. Временный мост будет длиной 250 метров, потому что с моря подойти к повреждениям невозможно.

В настоящее время движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме. По словам Марата Хуснуллина, двустороннее движение с одной стороны Крымского моста будет запущено до 15 сентября, с другой – до 1 ноября.

Запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности, сообщил он.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло

Взрывы на Крымском мосту прогремели под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали взрыва на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца будто бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.