В правительстве РФ заявили, что "Северный поток-2" подготовят к запуску в ближайшие дни
Вицепремьерминистр РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Пивнчний поток-2" в обход Украины достроили и подготовят к запуску в ближайшие дни
Об этом сообщает ТАСС .
"Северный поток-2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов ", - сказал Новак.
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Российский вицепремьер добавил, что дальнейший ход событий по работе газопровода зависит от европейского регулятора.
По словам Новака, коммерческие поставки газа по "Северному потоку-2" могут начать сразу после получения разрешения от регулятора. Российский вицепремьер отметил, что поставки также зависят от заявок со стороны европейских потребителей.
- Напомним, немецкий регулятор требует от оператора "Пивнчного потока-2" подтверждений соответствия нормам ЕС .
- США продолжают мониторинг наложения санкций на связанные с газопроводом компании.
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