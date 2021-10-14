В правительстве РФ заявили, что "Северный поток-2" подготовят к запуску в ближайшие дни

Об этом сообщает ТАСС .



"Северный поток-2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов ", - сказал Новак.



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Российский вицепремьер добавил, что дальнейший ход событий по работе газопровода зависит от европейского регулятора.



По словам Новака, коммерческие поставки газа по "Северному потоку-2" могут начать сразу после получения разрешения от регулятора. Российский вицепремьер отметил, что поставки также зависят от заявок со стороны европейских потребителей.