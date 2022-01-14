В правительстве РФ заявили, что "экономика выдержит" новые санкции Запада

Об этом Силуанов сказал в интервью РБК .



По словам главы Минфина, российская экономика выдержит новые возможные санкции Запада.



"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. Я сейчас говорю о финансовой ситуации, об обсуждаемых долговых темах. В общем хочу сказать, что выдержим и ограничения, которые сегодня обсуждаются", – заявил Силуанов.

Европарламент призвал ввести санкции против России , если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

12 января в Сенате США обнародовали новый пакет санкций против высших военных и правительственных чиновников и ключевые банковские учреждения РФ на случай его вторжения в Украину.

13 января ЕС продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.