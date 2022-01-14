В правительстве РФ заявили, что "экономика выдержит" новые санкции Запада
Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия выдержит все ограничения со стороны Запада
Об этом Силуанов сказал в интервью РБК .
По словам главы Минфина, российская экономика выдержит новые возможные санкции Запада.
"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. Я сейчас говорю о финансовой ситуации, об обсуждаемых долговых темах. В общем хочу сказать, что выдержим и ограничения, которые сегодня обсуждаются", – заявил Силуанов.
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