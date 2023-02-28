Об этом сообщила в интервью Радио Свобода глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Если мы говорим о Донецкой области, в частности, Луганске. Там, где люди продолжают, к сожалению, находиться в ужасных условиях, особенно с детьми, то мы прорабатываем сегодня по инициативе Минреинтеграции проект обязательной эвакуации семей с детьми. И думаем, как бы нам правильно, возможно, даже уже готовить какие-то варианты жилья и говорить: вот смотрите, вы прямо поедете сюда, здесь для вас есть какое-то место, где вы сможете пробыть какое-то время, а потом себе обустроите что-нибудь свое", - рассказала она.

По ее словам, государство должно позаботиться о том, чтобы люди имели крышу над головой, а не ночевали на вокзале.

"Я считаю, что мы должны как государство предложить место, куда мы вывозим. Иначе это действительно будет недемократично. Мы не можем взять этого человека и оставить на вокзале. Нет, мы должны взять его, транспортировать к тому месту, где будут обеспечены минимальные бытовые условия", - подчеркнула чиновница.