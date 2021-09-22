В правительстве предлагают сделать платными дороги для грузовиков свыше 12 тонн
Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в некоторые законы, Бюджетный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления платы за использование автомобильных дорог общего пользования
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
"Мининфраструктуры подготовило законопроекты, которыми предлагается ввести оплату за пользование дорогами государственного значения для грузовиков более 12 тонн. Логика проекта довольно проста: тысячи километров дорог в Украине строятся за счет средств налогоплательщиков, при этом тысячи километров дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков ", - сказал он.
По его словам, для грузовиков предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования.
"Средства будут консолидироваться в государственном дорожном фонде. Это будет дополнительный ресурс для создания качественно новой инфраструктуры для всех", - подытожил Шмыгаль.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.78
-
EUR
Покупка 31.08Продажа 31.44
- Актуальное
- Важное