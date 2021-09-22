В правительстве предлагают сделать платными дороги для грузовиков свыше 12 тонн

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Еспресо.TV.



"Мининфраструктуры подготовило законопроекты, которыми предлагается ввести оплату за пользование дорогами государственного значения для грузовиков более 12 тонн. Логика проекта довольно проста: тысячи километров дорог в Украине строятся за счет средств налогоплательщиков, при этом тысячи километров дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков ", - сказал он.



По его словам, для грузовиков предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования.



"Средства будут консолидироваться в государственном дорожном фонде. Это будет дополнительный ресурс для создания качественно новой инфраструктуры для всех", - подытожил Шмыгаль.

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