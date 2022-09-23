English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Мир В правительстве Польши высказались против приема убегающих от мобилизации россиян

В правительстве Польши высказались против приема убегающих от мобилизации россиян

23 сентября, 2022 пятница
20:28
Мир

Уполномоченный правительства по безопасности инфопространства Станислав Жарин подчеркнул, что такие граждане России могут угрожать безопасности Польши

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на заявление Уполномоченного правительства по безопасности инфопространства Станислава Жарина.

"Эту волну дезертирства нельзя рассматривать как восстание против российских властей или как бунт против этой войны. Российские граждане, вероятно, хотят убежать, потому что боятся быть призванными в армию", - заявил он.

По словам Жарина, Польша не должна массово принимать беглых от мобилизации россиян. Чиновник подчеркнул, что россиян не должны принимать в Польше, поскольку они могут быть опасны для государства.

Станислав Жарин также напомнил, что Польша может выдавать россиянам только гуманитарные визы.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
  • Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
  • 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Польша
мобилизация
Читайте также:
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з убитими окупантами на вокзалі Харкова
22 сентября, 2022 четверг
Россияне ударили ракетами по вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами оккупантов, - Братчук
карта бойових дій
21 сентября, 2022 среда
Карта боевых действий. Обзор событий 17-20 сентября: Херсонщина, Запорожье и Донбасс
жінка ЗСУ
21 сентября, 2022 среда
Определена категория женщин, которые обязательно должны стать на военный учет: законопроект был принят в первом чтении
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.89
    Покупка 40.89
    Продажа 41.85
  • EUR
    Покупка 40.01
    Продажа 41.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
23 сентября
22:01
Грузия победила Северную Македонию и вышла в дивизион B Лиги наций
21:51
Следы пыток, отрезанные гениталии: из массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел, большинство – гражданские
21:44
Молодежная сборная Украины проиграла Словакии в первом матче плей-офф отбора на Евро-2023
21:26
До сих пор не под санкциями: "Схемы" обнаружили во Франции виллы олигарха из РФ Лисина, поставлявшего сталь для ядерного оружия
20:56
Эксклюзив
"Это почти то же, что поставить памятник Путину": нардеп Княжицкий о сооружении Екатерине II в Одессе
20:56
Toyota
Toyota окончательно закрывает производство в России, - Bloomberg
20:55
В Мариуполе в школе взорвался снаряд, ранены дети, - горсовет
20:33
Украинская ПВО сбила российский вертолет
20:22
Алчевск
Работников Алчевского металлургического комбината мобилизовали. Выпуск продукции на предприятии полностью остановлен
20:19
Эксклюзив
В РФ термин "специальная военная операция" придумали, чтобы не декларировать цели войны, - глава Минреинтеграции Черныш
20:10
С начала суток Россия совершила 15 обстрелов с РСЗО, 1 ракетный и 2 авиаудара по Украине
20:04
Австралия призвала Китай заставить Путина закончить войну с Украиной
19:57
Из большинства оккупированных населённых пунктов ограничен выезд. Рашисты готовятся к мобилизации местных мужчин
19:30
Владимир Путин
Сотрудники сборной России по футболу получили повестки из военкомата, - СМИ
19:30
Йенс Столтенберг
РФ может использовать псевдореферендумы для эскалации войны, - Столтенберг
19:09
В Херсоне оккупанты усилили полицейский режим, проверяют дома
19:07
Воздушные Силы ВСУ сбили 6 дронов-камикадзе и штурмовик Су-25
19:00
Финляндия приняла решение о "существенных ограничениях" на въезд россиян
19:00
Экс-генсек НАТО Расмуссен обвинил Макрона во вредительстве и ослаблении Украины
18:43
Эксклюзив
Ядерное оружие могут нести все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ
18:41
Сергей Кузьминых
Нардеп Кузьминых будет судить за получение 558 тыс. грн взятки: САП завершила расследование
18:40
ЕСПЧ
Более 20 государств попросили ЕСПЧ присоединиться к делу Украины против РФ
18:25
Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила два вражеских беспилотника
18:17
Главный тренер сборной Украины Петраков возмутился, что политики и их дети не идут воевать
18:13
РФ не сможет эффективно научить и экипировать 300 тыс. мобилизованных, - The Guardian
18:07
До 15 лет за решеткой или пожизненно: более 400 коллаборантов и предателей вскоре получат судебные приговоры, - СБУ
17:56
Усик заявил, что поддерживал воинов АТО в 2014-2015 годах
17:54
Эксклюзив
В домах херсонцев просят "правильно" проголосовать под дулами автоматов, - начальница ГВА Луговая
17:51
Обновлено
Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Погиб гражданский
17:45
Эксклюзив
"Пропаганда и антиукраинские нарративы шагают по школе": в Мариуполе с 1 октября детей переводят на российские стандарты обучения, - Андрющенко
17:42
Турция выступает за отмену права вето в Совбезе ООН
17:37
Эксклюзив
Первое мобилизованное пушечное мясо России появится на фронте через две недели, - военный эксперт Рябых
17:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:34
Украинец Лунин может уйти из "Реала" ради "Баварии"
17:33
Похищенный мэр Голой Пристани Александр Бабич - жив, оккупанты удерживают его в Симферополе, - журналист Андрей Соков
17:22
Эксклюзив
Ярослав Железняк
В Госбюджете-2023 все налоги останутся без изменений, – нардеп Железняк
17:12
Оккупанты запугивают жителей Мелитополя оружием и заставляют "правильно" голосовать на псевдореферендуме, - мэр
17:07
Эксклюзив
Сейчас единственный вариант противолодочной борьбы с Россией – это подводные дроны, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ
17:00
"Этот день настал": в ГСЧС завершили тестирование системы информирования населения Cell Broadcast
16:50
Турция будет искать альтернативу российской платежной системе "Мир" из-за санкций США, – Эрдоган
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV