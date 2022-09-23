В правительстве Польши высказались против приема убегающих от мобилизации россиян

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на заявление Уполномоченного правительства по безопасности инфопространства Станислава Жарина.

"Эту волну дезертирства нельзя рассматривать как восстание против российских властей или как бунт против этой войны. Российские граждане, вероятно, хотят убежать, потому что боятся быть призванными в армию", - заявил он.

По словам Жарина, Польша не должна массово принимать беглых от мобилизации россиян. Чиновник подчеркнул, что россиян не должны принимать в Польше, поскольку они могут быть опасны для государства.

Станислав Жарин также напомнил, что Польша может выдавать россиянам только гуманитарные визы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb