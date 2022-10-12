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В правительстве подчеркнули, что не будут повышать тарифы на газ, отопление и электричество

12 октября, 2022 среда
16:39
Экономика

Премьер-министр Украины подчеркнул, что в настоящее время не будут повышать тарифы на газ, отопление и электроэнергию в стране

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Правительство продолжает работу над стабилизацией функционирования рынков газа и электроэнергии. В частности, мы прекратили экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы сбалансировать собственную систему", - подчеркнул Шмигаль.

12 октября для обеспечения финансовой стабильности на рынке газа правительство утвердит два постановления, урегулирующих значительное количество задолженностей на газовом рынке.

"76 млрд грн пойдут на программу по урегулированию задолженности перед субъектами рынка природного газа согласно ранее принятому специальному закону. А также согласно договоренности с главами городов и общин", - добавил Шмигаль.

Премьер-министр Украины сказал, что это позволит предприятиям газовой отрасли работать и стабильно выполнять обязательства перед потребителями.

"Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются", - заявил премьер-министр.

  • Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что правительство не планирует поднимать тарифы на газ и горячую воду, хотя зима будет сложной.
  • С июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться .
  • Кабмин зафиксировал цену газа для теплокоммунэнерго на уровне 7,4 грн до 31 мая 2023 года, поэтому стоимость отопления в новом сезоне не должна расти.
  • В газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" заявили , что бытовые потребители к апрелю 2023 года будут платить 7,96 грн за куб. м газа.

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Украина
газ
Денис Шмыгаль
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