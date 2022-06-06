В правительстве планируют соединить Киев и Ирпень троллейбусной линией
В правительстве работают над разработкой проекта строительства троллейбусной линии между Ирпенем и Киевом
Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава, передает горсовет Ирпеня .
По его словам, профильное ведомство работает над тем, чтобы сделать проект и построить троллейбусную линию из Ирпеня до станции метро "Академгородок".
"(Строительство троллейбусной линии) сделает Ирпень и Бучу еще ближе к Киеву", – сказал Кофе.
Он добавил, что железнодорожные вокзалы и другая инфраструктура, которые будут восстанавливаться после значительных разрушений, будут соответствовать европейским стандартам и будут инклюзивными.
Сейчас между Ирпенем и Киевом курсирует электричка, а также маршрутки частных перевозчиков.
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