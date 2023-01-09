В правительстве отчитываются о "значительных шагах для достижения всех семи целей реформ" на пути в ЕС
В правительстве Украины, отчитываясь о последних евроинтеграционных реформах, не прокомментировали сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей КСУ так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии
Закон упоминается в колонке вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной для издания Politico, в которой она рассказывает о евроинтеграционных достижениях Украины через полгода после получения статуса кандидата.
Вице-премьер в частности отмечает, что в правительстве проводили консультации с заинтересованными сторонами в Украине, экспертами Еврокомиссии, Совета Европы и Венецианской комиссии, также процесс тщательно отслеживало украинское экспертное сообщество. По ее словам, несмотря на трудности в этих переговорах "удалось найти сбалансированные позиции по ряду ключевых вопросов".
Принятый закон о Конституционном суде Стефанишина упоминает на первом месте, избегая упоминаний о замечаниях, звучавших от украинского экспертного сообщества и Еврокомиссии.
"Парламент Украины внес изменения в процедуру избрания судей Конституционного суда, создав этический совет из международных и украинских экспертов для пересмотра кандидатур с целью оценки их добродетели и профессиональных качеств. Впервые отбор будет осуществляться на соревновательной основе и будет прозрачным для общественности и международных партнеров Украины", - пишет вице-премьер.
- Ранее стало известно, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве, 3 февраля. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поговорила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала нашей стране дальнейшую поддержку.
- 8 января Ольга Стефанишина заявила , что Украина ожидает оценки ЕС по поводу выполнения семи рекомендаций уже этой весной.
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