В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий, жителям которых будут выплачиваться пособия

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Речь идет о территориальных общинах Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 331 община.

Обновленный перечень общин, на основе которого будут производиться выплаты всем внутренне перемещенным лицам, утвержден в соответствии с приказом Мининтеграции от 17 ноября 2022 года. Однако сам перечень не фиксирован и регулярно актуализируется.

Такой перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

территории, временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Гражданам, зарегистрированным в какой-либо из указанных областей, но община которых отсутствует в этом перечне, рекомендуется обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Национальная сервисная служба будет проводить выборочные проверки фактического местожительства или пребывания внутри перемещенных лиц.

Мининтеграции совместно с продовольственной программой ООН направили гуманитарную помощь более 5 тыс. маломобильных переселенцев, которые сейчас живут в специализированных учреждениях.

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