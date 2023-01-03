В правительстве обещают индексацию пенсий в 2023 году
Индексация пенсионных выплат в Украине запланирована на март, после того, как станет известно, каков уровень инфляции
Об этом министерша социальной политики Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона.
"Тогда (в январе – ред.) будет рассчитываться уровень инфляции. Так что ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте", - отметила представитель правительства.
Жолнович добавила, что кабмин найдет средства для мартовской индексации пенсий.
- Напомним, экономисты прогнозируют , что в 2023 году инфляция в Украине может вырасти на 2-3%.
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