Об этом министерша социальной политики Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона.

"Тогда (в январе – ред.) будет рассчитываться уровень инфляции. Так что ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте", - отметила представитель правительства.

Жолнович добавила, что кабмин найдет средства для мартовской индексации пенсий.

Напомним, экономисты прогнозируют , что в 2023 году инфляция в Украине может вырасти на 2-3%.

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