В правительстве назвали причину санкций против российского интернет-магазина модной одежды

Об этом Ткаченко сообщил в telegram.

По его словам, Советом национальной безопасности и обороны были введены санкции против компании за то, что она продавала российскую военную форму.

"Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, - не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии", - написал Ткаченко.

Он добавил, что антиукраинским тезисам, книгам, нарративам - не место в Украине.

"МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг - российские ОТТ-платформы", - пообещал Ткаченко.

Напомним, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 16 июля о введении санкций против 6 физических и 10 юридических лиц.

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