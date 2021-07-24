В правительстве назвали причину санкций против российского интернет-магазина модной одежды
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что СНБО ввел санкции против компании Wildberries за то, что она продавала российскую военную форму
Об этом Ткаченко сообщил в telegram.
По его словам, Советом национальной безопасности и обороны были введены санкции против компании за то, что она продавала российскую военную форму.
"Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, - не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии", - написал Ткаченко.
Он добавил, что антиукраинским тезисам, книгам, нарративам - не место в Украине.
"МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг - российские ОТТ-платформы", - пообещал Ткаченко.
- Напомним, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 16 июля о введении санкций против 6 физических и 10 юридических лиц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.95
Покупка 26.95Продажа 27.2
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное