В правительстве назвали количество крылатых ракет, выпущенных РФ по Украине
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций в telegram.
По словам Стрильца, с начала полномасштабного военного вторжения РФ применила против Украины 3,5 тыс. ракет.
"Взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны. Около 200 тыс. км кв. территории нашей страны нуждается в разминировании. За полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тыс. боеприпасов и свыше 2 тыс. авиабомб. Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", - сказал Стрилец.
- 22 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общее количество крылатых ракет, выпущенных Россией по территории Украины, приближается к 3,5 тыс.
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