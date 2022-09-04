Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций в telegram.

По словам Стрильца, с начала полномасштабного военного вторжения РФ применила против Украины 3,5 тыс. ракет.

"Взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны. Около 200 тыс. км кв. территории нашей страны нуждается в разминировании. За полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тыс. боеприпасов и свыше 2 тыс. авиабомб. Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", - сказал Стрилец.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общее количество крылатых ракет, выпущенных Россией по территории Украины, приближается к 3,5 тыс.

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