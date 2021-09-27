В правительстве назвали имена вновь назначенных исполняющих обязанности членов правления Нафтогаза

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, правительство назначило исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз Украины".



"Перед вновь назначенными руководителями поставлена задача обеспечить стабильную работу компании и наращивать добычу отечественного газа. Также одной из главных задач является организация бесперебойного отопительного сезона", - отметили в пресс-службе.



По информации ведомства, исполнение обязанностей членов правления указанного общества возложена на директора по управлению персоналом и социальной политике Нафтогаза Елену Бойченко, советника председателя правления Нафтогаза Владислава Воловика, советника председателя правления Нафтогаза по добыче газа Маврикия Калугина и начальника казначейского департамента Нафтогаза Романа Чумака.



В пресс-службе отметили, что Кабмин также временно, до формирования нового независимого наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", берет на себя ее функции. При этом в ведомстве добавили, что правительство "заинтересовано как можно быстрее избрать независимых членов наблюдательного совета в соответствии с лучшими международными практиками".

Напомним, Кабмин 27 сентября во время внеочередного заседания принял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", уволив трех ее действительных членов, представлявших государство.

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