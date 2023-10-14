В правительстве Мальты предлагают разрешить участие в мэрских выборах с 16 лет

Об этом сообщает Reuters.

Закон о выборах уже позволяет кандидатам от 16 лет баллотироваться на выборах в местные советы, но для избрания мэром кандидатам должно быть по крайней мере 18 лет. Министр местного самоуправления Оуэн Бонничи хочет снизить этот возрастной порог.

Мальта, имеющая самое молодое население среди стран Европейского Союза, станет первым государством, где подросткам в возрасте от 16 лет позволят становиться мэрами и заместителями мэров, сказал Бонничи. По его словам, это свидетельствует о доверии молодежи.

Однако онлайн-опрос Times of Malta, проведенный сразу после заявления министра, показал, что 97% респондентов выступают против такого плана. В комментариях в соцсетях эта идея повлекла за собой массовые высмеивания, пишет Reuters.

Кто-то шутил в сети, что 16-летним мэрам нужно разрешение родителей, чтобы жениться. Кто-то смеялся, что депутаты городского совета будут ждать, пока мать мэра подвезет его в офис, поскольку автомобилисты на Мальте не могут иметь водительские права до 18 лет.

Бонничи отметил, что начал свою политическую жизнь в 20 лет, и тогда люди тоже считали это странным.