Об этом он заявил у себя в twitter .

Комментируя последние ракетные атаки России, Ландсбергис заявил, что одной лишь передачи Украине систем противовоздушной обороны недостаточно на этом этапе.

"Настало время больше чем просто систем противовоздушной обороны. Сейчас время предоставить Украине все оружие, которое ей нужно, чтобы защитить людей, землю, море и небо от геноцидальной агрессии путинского террористического государства", - заявил глава МИД.

В результате утренних ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 - ранены, повреждены более ста объектов в 12 областях.

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