English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В правительстве Литвы призывают снять ограничения с передачи Украине оружия из-за терроризма РФ

В правительстве Литвы призывают снять ограничения с передачи Украине оружия из-за терроризма РФ

10 октября, 2022 понедельник
17:49
война с Россией

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в понедельник, 10 октября, заявил, что Запад должен изменить подход к передаче оружия Украине

Об этом он заявил у себя в twitter .

Комментируя последние ракетные атаки России, Ландсбергис заявил, что одной лишь передачи Украине систем противовоздушной обороны недостаточно на этом этапе.

"Настало время больше чем просто систем противовоздушной обороны. Сейчас время предоставить Украине все оружие, которое ей нужно, чтобы защитить людей, землю, море и небо от геноцидальной агрессии путинского террористического государства", - заявил глава МИД.

  • В результате утренних ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 - ранены, повреждены более ста объектов в 12 областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
оружие
геноцид
Литва
терроризм
оружие для Украины
Читайте также:
Сергій Кирієнко
9 октября, 2022 воскресенье
В Кремле появилась партия антимобилизации, ее возглавляет Кириенко, - Пономарев
Володимир Путін
8 октября, 2022 суббота
Окружение Путина подсказывает ему мягкое отстранение от власти, - Пионтковский
путін путлер
Автор Антин Борковский
9 октября, 2022 воскресенье
Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.24
    Покупка 40.24
    Продажа 41.13
  • EUR
    Покупка 38.79
    Продажа 39.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 октября
18:58
Обновлено
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
18:52
Обновлено
"Будет хлопок": Притула и Стерненко объявили сбор на украинские дроны-камикадзе
18:50
Обновлено
СБУ объявила в розыск Медведева
18:40
Из-за войны в Украине заканчиваются запасы: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство оружия
18:38
OPINION
Сергей Фурса
Истерический удар отчаяния. Путин мстит за Крымский мост
18:22
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:19
Эксклюзив
Надо требовать оружие у Запада, чтобы РФ не чувствовала безнаказанности, - боец ТрО Фирсов
18:18
OPINION
Владимир Цыбулько
Россияне запускают ИПСО против Украины и, в частности, военного руководства
18:01
Нобелевскую премию по экономике получили американцы за изучение банков и финансовых кризисов
17:49
Эксклюзив
Массированный удар обошелся врагу более чем в $500 млн и не имел тактического и стратегического значения для превосходства в боевых действиях, - военный эксперт Коваленко
17:47
МВД наращивает силы своих подразделений на границе с Беларусью
17:46
"Поражает спокойствие": посол ФРГ в Украине укрывалась в убежище с сотнями киевлян
17:35
Обновлено
В результате ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 ранены, повреждено более ста объектов в 12 областях
17:24
Из Франции домой вернулись уже 10 тыс. украинцев, вынужденных выехать туда из-за войны
17:18
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин просто убивает, а не мстит
17:13
Обновлено
Укренэрго
Украинцев предупредили о возможных перебоях с энергопитанием из-за вражеских обстрелов
17:06
Алексей Данилов
У Путина уже осталось не так много ракет, они заканчиваются, - Данилов
17:01
Эксклюзив
Надо быть готовым к периодическим отключениям электричества, - директор Центра исследований энергетики Харченко
16:55
Шмыгаль заверил, что уже сегодня восстановят большинство объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов
16:52
Макрон после массированных ракетных ударов пообещал Украине большую военную поддержку
16:45
OPINION
Виталий Портников
Причиной обстрелов является не Крымский мост, а желание Путина уничтожить украинцев
16:43
Обновлено
Красный Крест не прекращает деятельность в Украине из-за ракетных ударов
16:40
Обновлено
В дороге задерживаются 20 поездов Укрзализныци: подробности
16:27
Корабли РФ перезарядились и вышли в Черное море. Также готовится взлет авиации в Астрахани, - Виталий Ким
16:20
"Мы ошеломлены жестокими нападениями на украинские города": Президент Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии заверили Киев в дальнейшей поддержке
16:19
Зеленского "эвакуировали из Киева": ЦПД обнародовал новые фейки россиян
16:18
Эксклюзив
"Мотивация для ВСУ еще активнее уничтожать врага": эксперт Defense Express Згурец о массированном ракетном обстреле Украины
16:12
В Ростовской области упал второй военный самолет за два дня, пилот погиб
15:55
В Генштабе показали работу мобильных групп ПВО
15:43
Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия в деле помощи Украине после российских обстрелов
15:33
Лукашенко
Лукашенко пока не принял окончательного решения о вступлении Беларуси в войну против Украины, - ГУР
15:27
Расшатывают инфопространство: СБУ предостерегает от российских фейков
15:21
Обновлено
Утром агрессор атаковал Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, ПВО обезвредила 56 целей, - Минобороны
15:07
Инфографика
Украинцев призывают максимально сократить потребление электричества в вечерний период 10 октября
15:04
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, пока известно об одном погибшем и десятерых раненых
15:02
Эксклюзив
Сергей Соболев
Ракеты РФ в пространстве Молдовы очень изменят настроения в международных организациях, – нардеп Соболев
14:55
Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T в ближайшие несколько дней, - министр обороны Ламбрехт
14:51
Эксклюзив
Продолжаются тяжелые бои на Севере Херсонщины, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина"
14:43
Обновлено
Россияне выпустили по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых
14:37
Ситуация в Черкасской области контролируемая, пострадавших нет, - глава ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV