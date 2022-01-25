В правительстве Канады посоветовали своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы военных действий

Об этом сообщает МИД Канады.



"Рекомендуем избегать всех не существенных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие существенным", - отметили в сообщении.



Читайте также: Опасения за собственную безопасность или реальную помощь Украине: как мир реагирует на угрозу вторжения РФ



Кроме того, в министерстве советуют вообще не посещать временно оккупированные территории Луганщины и Донбасса, а также Крым в связи с тем, что "наша способность оказывать консульскую помощь здесь очень ограничена".

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.

Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.

Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.

В то же время, Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.

Швеция и Венгрия не намерены эвакуировать работников посольств из Украины.

Япония призвала своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb