В правительстве Канады посоветовали своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы военных действий
МИД Канады рекомендует своим гражданам, чье присутствие в Украине не существенно, уехать из страны из-за угрозы российского вторжения
Об этом сообщает МИД Канады.
"Рекомендуем избегать всех не существенных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие существенным", - отметили в сообщении.
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Кроме того, в министерстве советуют вообще не посещать временно оккупированные территории Луганщины и Донбасса, а также Крым в связи с тем, что "наша способность оказывать консульскую помощь здесь очень ограничена".
- 22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
- В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.
- Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
- Швеция и Венгрия не намерены эвакуировать работников посольств из Украины.
- Япония призвала своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки
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