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В правительстве Израиля заявили о извинении Путина за антисемитское высказывание Лаврова, в Кремле – молчат. Также президент РФ пообещал разрешить эвакуацию граждан из Мариуполя

5 мая, 2022 четверг
22:35
Мир путлер путин хуйло

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Израиль сообщил, что президент РФ извинился за антисемитское заявление своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также президент РФ пообещал разрешить эвакуацию граждан из Мариуполя

Об этом говорится на сайте правительства Израиля.

Отмечается, что Нафтали Бенет "принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте".

Он также обратился к Путину с предложением об эвакуации гражданских лиц из Азовстали в Мариуполе.

"Путин пообещал разрешить эвакуацию мирного населения, в том числе раненых через гуманитарный коридор ООН и Красный Крест", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на сайте Кремля говорится, что Путин и Беннет обсудили ситуацию на Азовстали.

В Кремле отметили, что президент РФ заявил о "готовности российских военных обеспечить эвакуацию мирных жителей, которых на Азовстали удерживают националистические боевики". Путин попросил премьера Израиля передать поздравления с праздником 9 мая живущим в Израиле ветеранам Второй мировой. Он также сказал, что 40% уничтоженных во время войны евреев были гражданами СССР, поэтому Россия и Израиль "бережно чтят память жертв Холокоста". О прощении слова Лаврова ничего не указано.

  • 2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. В тот же день Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.
  • 3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.
  • После антисемитских заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова правительство Израиля решило увеличить помощь Украине.

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Россия
Израиль
евреи
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