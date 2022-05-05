В правительстве Израиля заявили о извинении Путина за антисемитское высказывание Лаврова, в Кремле – молчат. Также президент РФ пообещал разрешить эвакуацию граждан из Мариуполя

Об этом говорится на сайте правительства Израиля.



Отмечается, что Нафтали Бенет "принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте".



Он также обратился к Путину с предложением об эвакуации гражданских лиц из Азовстали в Мариуполе.



"Путин пообещал разрешить эвакуацию мирного населения, в том числе раненых через гуманитарный коридор ООН и Красный Крест", - говорится в сообщении.



В свою очередь, на сайте Кремля говорится, что Путин и Беннет обсудили ситуацию на Азовстали.



В Кремле отметили, что президент РФ заявил о "готовности российских военных обеспечить эвакуацию мирных жителей, которых на Азовстали удерживают националистические боевики". Путин попросил премьера Израиля передать поздравления с праздником 9 мая живущим в Израиле ветеранам Второй мировой. Он также сказал, что 40% уничтоженных во время войны евреев были гражданами СССР, поэтому Россия и Израиль "бережно чтят память жертв Холокоста". О прощении слова Лаврова ничего не указано.

2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. В тот же день Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.

3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.

После антисемитских заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова правительство Израиля решило увеличить помощь Украине.

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