В правительстве готовят обращение к международному сообществу с призывом к полной инфраструктурной изоляции России

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.



Заметим, что речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению РФ из состава международных организаций.



Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, строительства и туризма:

Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)

Международный Совет Аэропортов (ACI)

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)

Международный союз железных дорог (UIC)

Международная организация гражданской авиации (ICAO)

Министерство транспорта Великобритании

Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)

Дунайская комиссия

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

Федеральное авиационное управление США

Международный транспортный форум (ITF).

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС принять пакет финансовой помощи для Украины в размере €100 млрд.

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Добавим, что мир уже закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Великобритания и Канада закрыла свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.