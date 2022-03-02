В правительстве готовят обращение к международному сообществу с призывом к полной инфраструктурной изоляции России
Министерство инфраструктуры Украины работает над полной инфраструктурной изоляцией России. Ведомство направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Заметим, что речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению РФ из состава международных организаций.
Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, строительства и туризма:
- Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)
- Международный Совет Аэропортов (ACI)
- Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)
- Международный союз железных дорог (UIC)
- Международная организация гражданской авиации (ICAO)
- Министерство транспорта Великобритании
- Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)
- Дунайская комиссия
- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
- Федеральное авиационное управление США
- Международный транспортный форум (ITF).
- Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС принять пакет финансовой помощи для Украины в размере €100 млрд.
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