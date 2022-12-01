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В правительстве Германии заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в ближайшее время

1 декабря, 2022 четверг
13:44
Мир

В скором времени могут стартовать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз

Об этом заявила госминистр по делам Европы и климата в министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн, передает Тagesschau.

"Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время", – сказала она.

Люрманн подчеркнула, что это будет зависеть, прежде всего, от готовности Украины к реформам. Вместе с тем она отметила, что во время визита в Киев была поражена прогрессом, который увидела в Украине. Важно, чтобы Украина сохранила этот импульс реформ, подчеркнула чиновник.

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