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В правительстве Германии выступили за предоставление права голосовать на выборах с 16 лет

25 декабря, 2022 воскресенье
12:21
Мир

Министр по делам семьи Лиза Паус высказалась за снижение избирательного возраста до 16 лет на федеральных выборах

Об этом сообщило издание Spiege.

Таким образом, беспокойство и потребности молодого поколения будут "фундаментально учтены" и "сразу приняты во внимание" при принятии политических решений, заявила политик "Зеленых".

"Избирательный возраст в 16 лет на европейских выборах - важный сигнал, но мы не должны останавливаться на этом", - сказала она.

В частности, Паус отметила, что пандемия и война в Украине оставили особо заметный след на детях и молодых людях: "Мы наблюдаем рост расстройств пищевого поведения, депрессии и других психических заболеваний".

По ее словам, дети и молодежь продемонстрировали большую солидарность со своими родителями, бабушками и дедушками во время пандемии – и очень часто оставались наедине с ее последствиями.

"Создается впечатление, что общество не очень обеспокоено вашей ситуацией. Вот почему я срочно хочу дать молодым людям возможность быть услышанными", - сказала Паус.

  • 24 декабря стало известно, что в новом документе немецкого правительства говорится, что повторное российское наступление, возможно, будет неизбежным и ожидается в апреле 2023 года.

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Германия
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