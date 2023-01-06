В правительстве Германии уточнили количество БМП Marder для Украины, сроки поставки и обучение военных
Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель
Об этом сказал спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
По его словам, в первом квартале на Украину также планируется поставка зенитного ракетного комплекса Patriot из составов армии.
Обучение на Marder состоится в Германии и продлится около восьми недель, добавил спикер.
Справка: БМП Marder было разработано в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу немецких вооруженных сил. На время принятия на вооружение эта БМП по параметрам защищенности превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью движения сложной местностью, что позволяло ей действовать совместно с танками "Леопард" как часть ударной группы.
- Президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине: США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder.
- Издание Spiegel писало, что Германия планирует поставить Украине от 20 до 40 БМП Marder.
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