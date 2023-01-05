В правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине
После того как Франция пообещала предоставить Украине колесные танки, Германия также заявила о перспективе дальнейших поставок вооружений Киеву
Об этом сообщает Bayerische Rundfunk со ссылкой на заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека на экономической конференции в Осло.
"Мы не прекратим поставки оружия в Украину", – заявил он.
Отмечается, что соответствующее заявление Хабек сделал после того, как Франция пообещала Украине разведывательные танки с тяжелым вооружением. Тогда Германия также пообещала Киеву дальнейшие поставки оружия.
Ссылаясь на решение Франции и рассуждения правительства США по поставке боевых машин пехоты, министр экономики Хабек добавил, что Германия "всегда будет адаптировать собственные поставки к нуждам на поле боя". В правительственных кругах Берлина заявили, что они находятся в процессе согласования дальнейших отправок военной помощи по Украине с Францией и Соединенными Штатами.
- 4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. По словам президента Украины Владимира Зеленского, они с Эмманюэлем Макроном согласовали дальнейшее сотрудничество над усилением системы ПВО Украины и других оборонных возможностей.
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