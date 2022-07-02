В правительстве Германии опасаются полного прекращения поставок газа из РФ, - СМИ

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление главы BNetzA Клауса Мюллера.

Известно, что с 11 по 21 июля компания Nord Stream AG осуществит временную остановку обеих нитей газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ".

По мнению Мюллера, вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам".

"Если поставки газа из России "снизятся на более длительный период, мы должны будем серьезнее поговорить об экономии", - сказал он.

Клаус Мюллер призвал жителей ФРГ оперативно проверить работу отопительных котлов газа и радиаторов.

"Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15 процентов. Работы лучше провести сейчас, а не осенью", - рекомендует глава BNetzA.

Слесарям следует сосредоточить внимание на работе отопления и горячем водоснабжении, а семьи уже сейчас должны обсудить, следует ли поддерживать привычную температуру в каждой из комнат дома зимой или в некоторых из них может быть немного прохладнее.

В свою очередь, министерство экономики и защиты климата ФРГ полностью отключило ночное освещение фасада своего головного офиса, подсветку представленных в нем произведений искусства и фонтаны, а также систему кондиционирования. В помещениях, где это технически невозможно или нарушает требования охраны труда, температура будет поддерживаться не 22 градусов, как раньше, а 26 градусов.

Из-за резкого падения поставок российского газа "Северным потоком" министерство ввело вторую из трех степеней аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере Германии.

19 июня министр по делам экономики и защиты климата Роберт Габек заявил , что Германия готовит дополнительные меры по экономии газа. На это правительство Германии выделит минимум €15 млрд. Планируется привлечь также больше угольных электростанций.

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